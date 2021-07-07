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10:27 07.07.2021

Президент Литвы: необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к ЕС и НАТО

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Президент Литвы: необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к ЕС и НАТО

Необходимо четкое понимание того, как Украина может участвовать в "европейской семье" и как она может приблизиться к ЕС и НАТО, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Что нам необходимо, так это ясное видение того, как Украина может участвовать в европейской семье, и как она может приблизиться к ЕС и НАТО. Мы знаем, что интеграция - это улица с двусторонним движением. Украине необходимы конкретные конечные цели, к которым стремиться, и согласно которым проводить планирование, в то время как международное сообщество ожидает гарантий продолжения стабильного и последовательного процесса реформ", - сказал Науседа на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в среду.

Он отметил, что в ходе конференции необходимо обратить особое внимание на повестку дня сотрудничества ЕС и Украины, а также на реформы сектора безопасности и обороны, которые являются краеугольным камнем для европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Одна из самых важных задач - это содействие справедливости, как основной моральной ценности, повышение уверенности в судебной системе Украины, обеспечение независимости и эффективного функционирования антикоррупционных институций, прояснение процесса приватизации, криминализация незаконного обогащения. Все это необходимо для эффективного функционирования государства", - подчеркнул Науседа.

Также президент Литвы указал, что в визии, представленной на конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто два года назад, украинское руководство поставило благополучие граждан в сердце процесса реформ.

"Это может быть достигнуто при помощи установления хорошо функционирующей рыночной экономики, развития стойкости общества, активизации европейской и евроатлантической интеграции, укрепления демократии и верховенства права и борьбы с коррупцией", - добавил он.

 

Теги: #науседа #ес #украина #нато
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