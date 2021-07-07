Главы МИД Украины, Литвы и Польши подписали Дорожную карту взаимодействия и Декларацию о европейском наследии и общих ценностях

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Литвы - Габриелюс Ландсбергис и Польши - Збигнев Рау провели третье заседание "Люблинского треугольника" и подписали два новых документа.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, встреча состоялась в Вильнюсе на полях 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Министры подписали Дорожную карту дальнейшего взаимодействия и Декларацию о европейском наследии и общих ценностях.

Главы дипломатии также приняли План совместных действий по противодействию дезинформации.

"Дорожная карта определяет основные направления сотрудничества Люблинского треугольника, среди которых безопасность, оборона, энергетика, противодействие киберугрозами, торговля, культура и борьба с пандемией COVID-19. Документ предусматривает возможность проведения встреч "Люблинского треугольника" на уровне глав государств и правительств, - сказано в сообщении.

Стороны также будут взаимодействовать в рамках международных организаций и в развитии сотрудничества с другими государствами-партнерами.

Декларация о европейском наследии и культурных ценностях признает Конституцию Пилипа Орлика как неотъемлемую часть общего культурно-правового наследия Украины, Литвы и Польши, которая в значительной степени сформировала европейскую идентичность украинцев, литовцев и поляков.

"Документ также подтверждает европейскую перспективу Украины, осуждает российскую агрессию, временную оккупацию украинских территорий и деструктивные действия России в Черном море. В нем также выражается поддержка "Крымской платформе" и подтверждается намерение сторон тесно сотрудничать для деоккупации Крымского полуострова", - отметили в ведомстве.

В свою очередь План действий борьбы против дезинформации и пропаганды предусматривает подготовку регулярных докладов и разработку механизма совместного реагирования на российские дестабилизирующие кампании, обмен опытом и усиление институциональных возможностей по противодействию гибридным угрозам.

"Сегодня мы подписали и приняли важные документы Люблинского треугольника. Они отражают общее европейское прошлое, совместное противодействие современным вызовам и общее будущее Украины в ЕС и НАТО вместе с Польшей и Литвой. "Люблинский треугольник" укрепляется, наполняется практическими механизмами взаимодействия и приобретает новый вес. Фактически мы предлагаем альтернативу "русскому миру" в нашем регионе", - приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Также главы украинского, литовского и польской дипломатии уделили ключевое внимание вызовам в регионе: русском агрессии против Украины, милитаризации Черноморского региона, ситуации в Беларуси, угрозам "Северного потока – 2".

"Отдельной темой разговора стала дальнейшая интеграция Украины в НАТО согласно решениям Бухарестского саммита 2008 года, и Брюссельского саммита 2021 года. Литва и Польша выступили за предоставление Украине четкого понимания дальнейших шагов для обретения членства в Альянсе", - говорится в сообщении.

В ходе встречи министры также обменялись мнениями о ситуации в Беларуси и согласились, что "Люблинский треугольник" продолжит поддерживать белорусский народ в его стремлении жить в свободной демократической стране, где защищены права человека.

Кулеба предложил привлекать представителей белорусского гражданского общества к деятельности Люблинского треугольника.

Кроме того, Украина, Литва и Польша договорились активизировать работу с ЕС с целью адекватного обеспечения вакцинами от коронавируса соседних с ЕС государств через существующие механизмы.