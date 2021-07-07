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09:30 07.07.2021

Встреча президентов Украины и Литвы проходит в Вильнюсе

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Встреча президентов Украины и Литвы проходит в Вильнюсе

Встреча президентов Украины и Литвы - Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы – проходит в Вильнюсе в среду.

Глава Украинского государства находится в Литве с рабочим визитом.

"Встреча проходит в узком формате в президентском дворце в Вильнюсе", - сообщила пресс-служба Зеленского.

После завершения переговоров главы двух государств примут участие во вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье".

Запланировано общение Зеленского и Науседы с представителями СМИ.

Теги: #науседа #зеленский #встреча
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