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08:50 07.07.2021

Из-за непогоды обесточены 9 населенных пунктов в трех областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 9 населенных пунктов в трех областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 9 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 9 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 7, Донецкая - 1 и Кировоградская - 1)", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #отключения #электроснабжение #непогода
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