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08:15 07.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1666 человек, 33 летальных случая – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1666 человек, 33 летальных случая – Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 1666 человек, умерло 33 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 6 июля 2021 в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 40, медработников - 20). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 458 человек; летальных случаев - 33; выздоровели - 1666 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в среду.

Днем ранее, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 238 974 человека, выздоровели 2 174 353 человека, летальных случаев - 52 537.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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