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07:43 07.07.2021

Приказ Минтранса США, вводящий запрет на продажу авиабилетов в Беларусь, вступил в силу

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Приказ Минтранса США, вводящий запрет на продажу авиабилетов в Беларусь, вступил в силу

Министерство транспорта США сообщило о введении в действие приказа о запрете продажи билетов на авиаперелеты между Соединенными Штатами и Беларусью.

Запрет вводится и на рейсы с пересадками на самолеты других авиакомпаний по пути следования.

Министерство подготовило проект приказа с рекомендациями о введении запрета еще 29 июня поле инцидента с посадкой в Минске рейса авиакомпании рейс Ryanair в соответствии с заявлением американского госдепартамента о том, что ограничение поездок между Соединенными Штатами и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам Вашингтона. Документ находился на рассмотрении правительства США в течение нескольких недель.

В то же время в приказе содержится оговорка, что правительство США может "делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются отвечающими национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по соображениям гуманитарной или национальной безопасности".

Самолет Ryanair, совершавший рейс FR4978, был экстренно посажен в Минске 23 мая. Этим рейсом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

В пресс-службе минского аэропорта заявили, что лайнер, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. "Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна", - проинформировали в пресс-службе.

На Западе квалифицируют посадку рейса как принудительную по приказу беларусских властей.

Теги: #сша #авиабилеты #запрет #беларусь
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