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06:25 07.07.2021

Харьковская полиция задержала женщину, инсценировавшую свою похищение ради выкупа в криптовалюте

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Харьковская полиция задержала женщину, инсценировавшую свою похищение ради выкупа в криптовалюте

Харьковская полиция разыскала и задержала 22-летнюю жительницу города, которая вместе с 29-летним киевлянином инсценировала свое похищение, чтобы получить выкуп в криптовалюте.

"Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины... Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 3 млн грн", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

27 июня в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 с заявлением об исчезновении 22-летней женщины обратилась ее подруга. По словам заявительницы, ее приятельница перестала отвечать на телефонные звонки и ее нет дома.

28 июня по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "исчезновение лица без вести". 1 июля следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Среди версий, которые отрабатывали правоохранители, была - инсценировка похищения с целью получения денежного вознаграждения. Она стала основной, поскольку парню исчезнувшей начали поступать сообщения с требованием выкупа в криптовалюте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что "похищенная" и ее сообщник скрываются во Львовской области. Там их и задержали.

Теги: #похищение #афера #харьков
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