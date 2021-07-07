Венедиктова обсудила с делегацией ПАСЕ реформу прокуратуры и системы юстиции

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с содокладчиками Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-членами Совета Европы Альфреда Хэер и Биргиром Тораринссон, стороны обсудили реформу прокуратуры и системы юстиции, процесс отбора в органы прокуратуры, сообщили в Офисе генпрокурора.

Говоря о реформе прокуратуры, Венедиктова подчеркнула, что реформа прокуратуры - одна из самых успешных в Украине. "Мы не остановились на кадровой перезагрузке на всех уровнях, мы сами предложили парламенту внести изменения в законодательство, чтобы все прокуроры и в дальнейшем проходили несколько уровней проверки их профессионального уровня и добродетели, приходя в прокуратуру. Это обеспечит справедливую процедуру и равные условия для всех", – сказала генпрокурор.

Она также добавила, что в данный момент разрабатываются стандарты работы прокуроров, новые этические правила и дисциплинарные процедуры для них, а также "работаем над восстановлением органов прокурорского самоуправления, которые смогут обеспечить реальную независимость".

В ходе обсуждения реформы системы юстиции стороны согласились, что этот процесс требует времени и взвешенности. Генеральный прокурор также отметила, что существует "амбициозный план - создание Концепции развития уголовной юстиции и органов правопорядка. Уже начали консультации с СНБО, коллегами-правоохранителями, международными экспертами, чтобы сделать действительно глобальный документ-указатель".

Кроме того, Венедиктова отметила, что прокуратура возобновила свою координационную функцию и проведение координационных совещаний правоохранительных органов уже улучшило результативность расследования уголовных производств. Среди приоритетных для прокуратуры направлениям: антикоррупционная борьба, военные преступления и дела Майдана, противодействие правонарушениям против окружающей среды, противодействие домашнему насилию, защита инвестиций, общественных активистов и журналистов.