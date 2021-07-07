Связанные со спецслужбами РФ хакеры взломали компьютерную систему республиканцев в США

Хакеры, предположительно, связанные с российской разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, атака произошла ещё на прошлой неделе. По утверждению Bloomberg, авторы кибератаки - хакеры из группировки, известной как АРТ 29 и Cozy Bear. В 2016 году в США звучали обвинения в адрес этой же группировки: тогда речь шла о деле о взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

В начале 2021 года этих же хакеров власти США обвинили в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Вместе с тем, агентство приводит заявление представителя Национального комитета Республиканской партии, сообщившего, что данные, согласно которым хакеры якобы получили доступ к компьютерной системе комитета, не соответствуют действительности.