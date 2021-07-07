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03:31 07.07.2021

Связанные со спецслужбами РФ хакеры взломали компьютерную систему республиканцев в США

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Связанные со спецслужбами РФ хакеры взломали компьютерную систему республиканцев в США

Хакеры, предположительно, связанные с российской разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, атака произошла ещё на прошлой неделе. По утверждению Bloomberg, авторы кибератаки - хакеры из группировки, известной как АРТ 29 и Cozy Bear. В 2016 году в США звучали обвинения в адрес этой же группировки: тогда речь шла о деле о взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

В начале 2021 года этих же хакеров власти США обвинили в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Вместе с тем, агентство приводит заявление представителя Национального комитета Республиканской партии, сообщившего, что данные, согласно которым хакеры якобы получили доступ к компьютерной системе комитета, не соответствуют действительности.

Теги: #сша #россия #республиканцы #хакеры
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