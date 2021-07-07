Зеленская открыла в Литве выставку украинского авангардиста Богомазова и анонсировала запуск третьего украиноязычного аудиогида

В рамках проекта культурной дипломатии в Национальном художественном музее Литвы открылась выставка выдающегося украинского авангардиста "Александр Богомазов: творческая лаборатория", сообщила пресс-служба президента Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства, экспозиция организована под патронатом супруги президента Украины Елены Зеленской и первой леди Литовской Республики Дианы Науседене при поддержке Министерства культуры Литовской Республики и Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Выставка известного украинского художника-авангардиста демонстрирует дружеские культурные связи Украины и Литвы, а также знакомит посетителей с самоидентичным украинским искусством. Это открытие нового имени для литовской публики", - цитирует Зеленскую сайт президента во вторник.

В информации отмечается, что выставку организовал Национальный художественный музей Украины в партнерстве с "Художественным Арсеналом". Это вторая выставка украинско-литовского культурного проекта "Цикл международных выставок "Национальные музеи Литвы и Украины".

В экспозиции представлены 36 произведений Богомазова и пять произведений из коллекции "Художественного Арсенала".

В рамках проекта культурной дипломатии также был подписан меморандум о запуске третьего украиноязычного аудиогида на территории Литовской Республики. Уже в этом году к инициативе по распространению украинского языка в исторических памятниках присоединится Национальный музей "Дворец Великих князей Литовских" в Вильнюсе. На данный момент на украинском языке уже говорят экскурсионные автобусные маршруты Вильнюсом и Тракайским замком.