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01:43 07.07.2021

СНБО ввел санкции против 100 украинцев, которые находятся под санкциями Минфина США – Данилов

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СНБО ввел санкции против 100 украинцев, которые находятся под санкциями Минфина США – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел в действие санкции против 100 украинских граждан, которые находятся под санкциями Министерства финансов США, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

При этом Данилов пояснил, что "всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Из них 130 находятся под ограничительными мерами Министерства финансов США, а 4 под санкциями Государственного департамента США".

"На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые получили санкции Минфина США, 127 - они живы и здоровы, 3 человека, к сожалению, умерли. Что касается 127: относительно 100 СНБО уже ввел санкции. Относительно остальных – мы сейчас получаем относительную информацию от наших партнеров, но мы опираемся не только на информацию от партнеров. У нас очень хорошо работают наши службы", - заявил Данилов в интервью "24 канал" во вторник, 6 июля.

По словам Данилова, "санкции СНБО ввел на предыдущем заседании, которое состоялось 18 июня".

Как сообщалось, 4 июня 2021 года Данилов сообщил о том, что СБУ проверят 134 гражданина Украины, которые находятся под санкциями США.

Среди них находится и украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который попал под ограничительные меры Госдепа США 5 марта из-за причастности к коррупции. Санкции в Украине против него не введены.

Теги: #сша #санкции #снбоу
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