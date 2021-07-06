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23:01 06.07.2021

Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze - Пентагон

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Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze - Пентагон

Российские военные, проводя учения во вторник, не мешали учению Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Никаких помех в проведении Sea Breeze не было", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о том, помешали ли проведению этих маневров российские учения с пуском ракет С-400.

"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze", - добавил Кирби.

Ранее во вторник сообщалось, что Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".

Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

"В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника", - сообщил Черноморский флот.

На учении отработано прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника, сказали военные.

"Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, и более 30 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении Черноморского флота.

Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

Теги: #сша #учения #россия #черноморье
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