События

22:02 06.07.2021

МИД Украины приветствует принятие ПА ОБСЕ срочной резолюции о дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, на Черном и Азовском морях

1 мин читать
МИД Украины приветствует принятие ПА ОБСЕ срочной резолюции о дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, на Черном и Азовском морях

В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют принятие летней сессией Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 6 июля срочной резолюции "О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море".

"Одобрение этой резолюции в который раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности", – говорится в комментарии министерства, обнародованном пресс-службой ведомства во вторник вечером.

Подчеркивается, что резолюция инициирована Постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ.

В документе ПА ОБСЕ призвала Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику, из оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву. Кроме того, Ассамблея призвала Россию снять все ограничения свободы судоходства в Черном море, Азовском море и через Керченский пролив.

Комментируя принятие документа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, которую вызвала вооруженная агрессия России против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ".

Теги: #па_обсе #россия #резолюция #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:01 06.07.2021
Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze - Пентагон

Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze - Пентагон

19:53 06.07.2021
МИД Эстонии назвал "постановкой" задержание эстонского консула в Петербурге и заявил о безосновательности обвинений

МИД Эстонии назвал "постановкой" задержание эстонского консула в Петербурге и заявил о безосновательности обвинений

19:36 06.07.2021
ФСБ РФ задержала консула Эстонии в Петербурге

ФСБ РФ задержала консула Эстонии в Петербурге

15:32 06.07.2021
Кулеба призвал РФ освободить журналиста Есипенко

Кулеба призвал РФ освободить журналиста Есипенко

13:08 06.07.2021
"Ассоциативное трио" будет драйвером изменений политики "Восточного партнерства" – замглавы МИД Боднар

"Ассоциативное трио" будет драйвером изменений политики "Восточного партнерства" – замглавы МИД Боднар

19:58 05.07.2021
Украина и партнеры проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

Украина и партнеры проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

00:18 05.07.2021
Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

05:42 04.07.2021
Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит РФ

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит РФ

15:29 03.07.2021
В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

20:28 02.07.2021
Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Макроном

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Макроном

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Польше в озеро упал вертолет с украинцами на борту, все госпитализированы - СМИ

В здании Киевского горсовета взрывчатка не обнаружена - КГГА

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау в скором времени выйдет из переговоров ТКГ - источник

На Донбассе с полуночи огонь не открывался, потерь нет – штаб ООС

Задержанному в Крыму украинскому журналисту Есипенко продлили на полгода срок ареста - Денисова

ПОСЛЕДНЕЕ

Финляндия ужесточает правила въезда в страну с 12 июля

Байден в среду проведет встречу по теме защиты США от кибератак - Белый дом

Харьковский окружной админсуд отменил решение об избрании заместителей председателя облсовета

ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании – посольство США

В Польше в озеро упал вертолет с украинцами на борту, все госпитализированы - СМИ

Профильный комитет и стройотрасль рассматорели ряд изменений в "ресурсный законопроект"

Львов объявил конкурс на лучший проект крематория

Умер вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

В здании Киевского горсовета взрывчатка не обнаружена - КГГА

Полиция проверяет поступившую информацию о минировании трех ТЦ в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА