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21:31 06.07.2021

Финляндия ужесточает правила въезда в страну с 12 июля

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Финляндия ужесточает правила въезда в страну с 12 июля

Правительство Финляндии приняло во вторник решение ужесточить правила въезда в страну из государств с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

"С 12 июля туристы смогут беспрепятственно приезжать в Финляндию из стран, в которых уровень заболеваемости за последние две недели не превышал 10 случаев на 100 000 человек, вместо нынешних 25 случаев," - сообщил портал телерадиовещания Yle.

В самой Финляндии на данный момент уровень заболеваемости составляет 40 случаев на 100 000 человек.

Парламент на прошлой неделе одобрил новую модель въезда в страну. Согласно закону, от путешественника не требуется теста на коронавирус, если он прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Партии коалиции тогда не смогли достичь договоренности по определению стран с низким уровнем заболеваемости, из которых можно было бы приезжать в Финляндию беспрепятственно. Поэтому было решено, что уровень заболеваемости позднее отдельным постановлением определит правительство определит.

Теги: #правила #въезд #ужесточение #финляндия
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