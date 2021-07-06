Харьковский окружной админсуд отменил решение об избрании заместителей председателя облсовета

Харьковский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение об избрании первого заместителя и трех заместителей председателя облсовета, принятое 11 декабря 2020 года.

"Признать противоправным и отменить решение 1 сессии Харьковского областного совета VIII созыва от 11.12.2020 3-VІІІ "Об избрании первого заместителя и заместителей председателя областного совета", - говорится в решении Елены Заичко, опубликованном в едином госреестре судебных решений.

Решение суда не вступило в силу. На него может быть подана апелляция в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

В окружной админсуд обратился депутат горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Анатолий Родзинский. Свои требования он мотивировал тем, что при избрании заместителей была нарушена процедура, поскольку на тот момент избранный председателем облсовета Артур Товмасян еще не был уволен с должности главы Харьковской райгосадминистрации и представлял кандидатуры на пост первого заместителя и трех заместителей как глава РГА и обычный депутат облсовета. Кроме того, Родзинский считал, что это решение "нарушает его права и интересы, как члена территориальной громады Харьковской области и налогоплательщика", поскольку увеличивает расходы из бюджета области на содержание заместителей (ранее у главы облсовета было всего два зама).

Позднее в дело вступил депутат облсовета от ОПЗЖ Василий Россихин. По его мнению, Товмасян должен был после своего избрания объявить перерыв в сессии до своего увольнения с должности главы Харьковской РГА и вступления в должности главы облсовета. Россихин считает, что не сделав этого, Товмасян нарушил его право быть избранным первым заместителем или заместителем главы облсовета.

Представители облсовета настаивали на законности решения об избрании заместителей.

Суд оставил административный иск Родзинского без рассмотрения, а заявление Россихина удовлетворил.

Решение было вынесено 29 июня, а опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений - 5 июля.

Как сообщалось, 11 декабря 2020 года депутаты Харьковского облсовета VIII созыва на своей первой сессии большинством голосов избрали председателем облсовета Артура Товмасяна ("Слуга народа"), занимавшего на тот момент должность главы Харьковской райгосадминистрации. В тот же день депутаты проголосовали за избрание первым заместителем председателя облсовета Альберта Кононенко ("Блок Кернеса - Успешный Харьков"), а заместителями - Андрей Малыша (ОПЗЖ), Валерию Мураеву и Татьяну Беловол (обе "Блок Кернеса - Успешный Харьков").