МИД Эстонии назвал "постановкой" задержание эстонского консула в Петербурге и заявил о безосновательности обвинений

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что задержание во вторник Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте было провокацией.

"Совершенное ФСБ - постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами", - сказал агентству BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.

Он уточнил, что "Марта Лятте задержали сегодня после рабочей встречи в Петербургском государственном политехническом институте".

"Его задержали на 1,5 часа", - добавил Леммик.

Ранее во вторник ФСБ РФ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является "персона нон грата" и его пребывание в стране неприемлемо.

Всего в генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге служат шесть консулов, включая Лятте.