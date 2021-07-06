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19:00 06.07.2021

Львов объявил конкурс на лучший проект крематория

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Львов объявил конкурс на лучший проект крематория

Львовский городской совет объявил конкурс на лучший проект крематория на территории Голосковского кладбища, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"В соответствии с законом об архитектурной деятельности существуют объекты, проектирование которых должно проходить исключительно на конкурсной основе и крематорий является одним из них", - сказал главный архитектор города Антон Коломейцев.

По его словам, проект такого здания является "своеобразным вызовом", поскольку в нем нужно соединить характер культовости и технологическую составляющую процесса кремации, а также нужно отобразить местные культурные особенности и традиции.

Крайний срок подачи проектов – 3 сентября 2021 года. Победителей будут определять на заседании жюри с 6 по 17 сентября 2021 года. Первая премия – 160 тысяч грн, вторая – 120 тысяч грн и третья – 80 тысяч грн.

Ранее городской совет выделил 2 га земли возле Голосковского кладбища, где планируют построить крематорий. По данным представителей горсовета, ориентировочна стоимость строительства крематория совместно с оборудованием составляет около 60 млн грн.

Теги: #львов #конкурс #крематорий
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