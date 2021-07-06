Профильный комитет и стройотрасль рассматорели ряд изменений в "ресурсный законопроект"

Рабочая группа парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласовала с представителями строительной отрасли ряд изменений в положения "ресурсного законопроекта" №5600 в части уплаты НДС при покупке недвижимости, сообщил глава парламентского комитета Даниил Гетманцев.

"По строителям договорились: 18% с третьей продажи – база налогообложения разница между стоимостью покупки и продажи", – написал Гетманцев в Facebook.

НДС также не будет применяться к действующим договорам, заключенным с физлицами, и которые оплачены на 1 января 2022 года, независимо от доплат в случае изменения метража, указал он.

"По самой идее НДС решили договариваться. Честно, не услышал в контраргументах строителей "зрады". А уровень налогообложения строительной отрасли надо повышать", – добавил Гетманцев.

Кроме того, комитет рассмотрел предложения включить "прощение" убытков прошлых периодов только с 2022 года, доработать норму о невозмещении НДС посредникам и продлить до 365 дней в качестве исключения для регулируемых рынков срок регистрации налоговых накладных.