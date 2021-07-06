В здании Киевского горсовета взрывчатка не обнаружена - КГГА

Анонимное сообщение о минировании здания Киевского городского совета не подтвердилось, взрывчатка не обнаружена

"Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена", - приводит слова заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко пресс-служба КГГА.

Ранее около 15:00 в Киевский городской совет поступило сообщение о минировании. Частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц.