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18:41 06.07.2021

В здании Киевского горсовета взрывчатка не обнаружена - КГГА

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В здании Киевского горсовета взрывчатка не обнаружена - КГГА

Анонимное сообщение о минировании здания Киевского городского совета не подтвердилось, взрывчатка не обнаружена

"Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена", - приводит слова заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко пресс-служба КГГА.

Ранее около 15:00 в Киевский городской совет поступило сообщение о минировании. Частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц.

Теги: #кгга #минирование
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