В здании Киевского горсовета взрывчатка не обнаружена - КГГА
Анонимное сообщение о минировании здания Киевского городского совета не подтвердилось, взрывчатка не обнаружена
"Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена", - приводит слова заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко пресс-служба КГГА.
Ранее около 15:00 в Киевский городской совет поступило сообщение о минировании. Частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц.