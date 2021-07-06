Полиция проверяет поступившую информацию о минировании трех ТЦ в Киеве
В полицию поступила анонимная информация о якобы минировании трех торгово-развлекательных центров в Киеве, правоохранители проводят проверку.
"Поступила информация о якобы минировании ТЦ "Ocean Plaza", "Гулливер" и "Метроград". В настоящее время идет проверка", - сказали агентству в Нацполиции во вторник.
Как сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" во вторник, из здания торгового центра "Ocean Plaza" произведена эвакуация сотрудников и посетителей.