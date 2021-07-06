На Донбассе с полуночи огонь не открывался, потерь нет – штаб ООС

Нарушения режима прекращения огня на востоке Украины не фиксировались с начала текущих суток по состоянию на 17.00 6 июля, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

При этом подразделения ВСУ находятся на позициях и соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, отметили в штабе ООС.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали во вторник более 11 га территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.