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17:25 06.07.2021

Задержанному в Крыму украинскому журналисту Есипенко продлили на полгода срок ареста - Денисова

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Задержанному в Крыму украинскому журналисту Есипенко продлили на полгода срок ареста - Денисова

Украинскому журналисту, внештатному корреспонденту "Радио Свобода", Владиславу Есипенко т.н. "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня подконтрольный России так называемый "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины Владислава Есипенко. Призываю международное сообщество отреагировать на судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины", - написала она странице в Facebook.

Омбудсмен также просит международные организации и правозащитные институты делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав украинца Есипенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество присоединиться к Украине в требовании от России освободить украинского журналиста Есипенко.

Как сообщалось, 10 марта во временно оккупированном Россией Крыму был задержан гражданин Украины Владислав Есипенко. Внештатного корреспондента "Радио Свобода" Есипенко обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. Ст. 223.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов. 6 июля районный суд в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути.

 

Теги: #радио_свобода #денисова #журналист #крым #арест
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