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16:47 06.07.2021

"Укрзализныця" возобновляет ежедневное курсирование поезда "Черновцы-Чернигов"

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"Укрзализныця" возобновляет ежедневное курсирование поезда "Черновцы-Чернигов"

АО "Укрзализныця" с 7 июля возобновляет ежедневное курсирование ночного скорого поезда "Буковина" №117/118 сообщением Черновцы - Чернигов - Черновцы.

Согласно сообщению на сайте "Укрзализныци" во вторник, вместо курсирования через день указанный поезд будет отправляться из Черновцов в 20:05 ежедневно и прибывать в Чернигов в 11:22 следующего дня.

Обратно из Чернигова поезд будет отправляться ежедневно с 8 июля в 16:50, прибывать в Черновцы в 7:57 следующего дня.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с июля возобновила железнодорожное сообщение Черкасс со Львовом, а также международное железнодорожное сообщение со Словакией.

Теги: #укрзализныця #поезд
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