События

16:45 06.07.2021

В Одессе обрушилось перекрытие в жилом доме, погибла хозяйка квартиры – ГСЧС

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Жительница Одессы погибла в собственной квартире в результате обрушения перекрытия в двухэтажном жилом доме во вторник, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"6 июля в г.Одесса по ул. Степная 34, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома произошло обрушение перекрытия на площади 20 кв.м. Под завалом найдено тело хозяйки квартиры 1938 года. В 15:10 работы по разборке завала в квартире завершены", - говорится в сообщении.

От ГСЧС к разбору завала было привлечено 24 человека и 6 единиц техники.

Теги: #обрушение #гсчс #одесса
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