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16:25 06.07.2021

Злоумышленники сообщили о минировании Киевсовета, требуют полбиткоина – замглавы КГГА

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Злоумышленники сообщили о минировании Киевсовета, требуют полбиткоина – замглавы КГГА

Сотрудников и посетителей Киевского городского совета эвакуируют из здания в связи с поступившим анонимным сообщением о его минировании, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана. Однако жизнь и здоровье людей остаются приоритетом", - написал Бондаренко в Facebook во вторник.

 

Теги: #кгга #минирование
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