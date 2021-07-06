Злоумышленники сообщили о минировании Киевсовета, требуют полбиткоина – замглавы КГГА

Сотрудников и посетителей Киевского городского совета эвакуируют из здания в связи с поступившим анонимным сообщением о его минировании, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана. Однако жизнь и здоровье людей остаются приоритетом", - написал Бондаренко в Facebook во вторник.