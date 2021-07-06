"Укрзализныця" и Нацполиция подозревают хищение около 140 тонн дизтоплива на 4 млн грн в локомотивных депо

Аппарат директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией Украины провели совместные мероприятия по выявлению и предотвращению хищения горюче-смазочных материалов на территории около 20 локомотивных депо компании.

Согласно сообщению "Укрзализныци" на сайте во вторник, по результатам инвентаризации в одном из локомотивных депо были выявлены излишки дизтоплива в количестве 54,7 тонны. Кроме того, в этом депо был установлен факт недолива 2 тыс. кг дизтоплива в локомотив. При этом на этот локомотив было выписано два маршрутных листа, что подтверждает ведение "черной" бухгалтерии.

По данным фактам возбуждены уголовные производства, начато досудебное расследование.

Всего в ходе совместных мероприятий зафиксированы действия организованных преступных групп с возможным хищением около 140 тонн дизтоплива, ориентировочная стоимость которого составляет около 4 млн грн.

Кроме того, среди выявленных нарушений - нехватка дизельного топлива; заправка дизелем локомотивов, которые фактически находились в ремонте или в ожидании ремонта; избыточная заправка локомотивов топливом и маслом; неправомерное списание горючего; недолив; факт фиктивного поступления и оприходования цистерны с горючим.

Зафиксированы факты хищения и ненадлежащего хранения смазки.

Аппарат директора по экономической и информационной безопасности инициировал служебную проверку всех депо, где выявлены нарушения.

"Мы не будем терпеть факты хищения имущества железной дороги и дефицитных горюче-смазочных материалов. Поэтому такие мероприятия будут постоянными. Также нам не по пути с работниками, замешанными в таких сделках, и с руководителями, причастными к кражам или не обращающими на них внимание", - прокомментировал происходящее и.о. главы компании Иван Юрик.

"Укрзализныця" и Нацполиция планируют и в дальнейшем проводить совместные мероприятия, направленные на выявление, документирование и привлечение к ответственности всех причастных к хищению имущества железной дороги. В частности, согласно приказу и.о. главы правления компании, начата служебная проверка локомотивных депо Юго-Западной, Донецкой и Одесской железных дорог и отстранены от исполнения должностных обязанностей лица, причастные к хищению.