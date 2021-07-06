На курортах Украины устанавливается жаркая сухая погода

На украинском побережье Черного и Азовского морей к выходным установится самая благоприятная погода для тех, кто любит пляжный отдых (по статистике любителей провести отпуск у моря 60%). В среду и четверг еще пройдут местами дожди. К концу текущей рабочей недели на смену циклону придет антициклон, и на морских курортах Украины станет жарко, до +31 °С днем. Дольше всего дождливая погода продержится в Крыму, на реках Крыма сохранится неблагоприятная гидрологическая обстановка.

В Азовском море температуры воды у побережья уже выше +26 °С. Черное море прогреется меньше, температура воды у побережья до +23,7 °С.

В Карпатах на этой неделе дневная температура воздуха будет от умеренной +24 °С в Ворохте до жаркой +34 °С в Ужгороде.

7 июля отмечается один из самых известных летних праздников – Ивана Купала. Купайло – славянский мифологический персонаж, бог летнего солнца и покровитель любви. Подобный праздник, связанный с серединой лета, есть и у поляков - sobotka, у словецев - kresu den (огненный день), у болгар – Яновден. Языческая сущность праздника, мистичность давала пищу для многих произведений, самые известные из которых: «Вечер накануне Ивана Купала» Николая Гоголя, «Купала на Волині» Леси Украинки.

Черноморские курорты Украины

С четверга на черноморском побережье ожидается жаркая малооблачная погода, по прогнозу Sinoptik.ua воздух прогреется до +31 °С. Ветер северный, северо-восточный, слабый до умеренного.

В Одессе в среду еще может пройти дождь, температура воздуха днем до +25 °С. С четверга столбик термометра будет ползти вверх, к воскресенью днем покажет температуру +31 °С, ночью +21 °С. Температура морской воды у берегов Одессы +21,7 °С.

В Затоке мелкий дождь может пройти в среду, а с четверга и до конца недели без осадков, ясно, жарко +28…+31 °С, температура морской воды +23,5 °С.

В Железном порту в среду и четверг ночью +20 °С, днем +26 °С, возможны дожди, ветер северный до 7 м/сек . С пятницы станет жарко, солнце нагреет воздух до +30 °С.

Курорты Азовского моря

В среду область низкого давления может напоследок полить дождем курорты Азовского моря. А уже с четверга антициклон подарит отдыхающим солнечную погоду с температурой до +31 °С. Ветер подует с востока, северо-востока, от 4 м/сек до 7 м/сек.

В Бердянске 7 июля облачно, +26 °С, атмосферное давление 755 мм рт. ст., есть вероятность дождя. 8-11 июля солнечно, до +31 °С, атмосферное давление 763 мм рт.ст. Море очень теплое +25,6 °С.

В Геническе в среду и четверг облачно, до +28 °С, возможны местами кратковременные дожди, с пятницы – ясно, до +31 °С, море прогреется до 26,4 °С.

Курорты Карпат

7-8 июля температура воздуха поднимется до +31 °С, а с 9 июня ожидается снижение на несколько градусов. В основном будет сухо и солнечно.

Яремче подходит для тех отдыхающих, которые не любят жару. Здесь со вторника по воскресенье будет сдержанное тепло +22…+24 °С днем, +13…+14 °С ночью. В конце недели могут пройти местами небольшие дожди.

В Косино до воскресенья жарко, +31 °С, небо ясное, ветер слабый южных направлений. В воскресенье переменная облачность, +28 °С, может пройти мелкий дождь.

Тростянец 7-9 июля ясно, +27…+29 °С. В выходные, 10-11 июля температура воздуха станет выше, +31 °С, но появится облачность, возможен небольшой дождь.