На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы о Бабьем Яре

Всемирная премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссёра Сергея Лозницы состоится на Каннском фестивале, который стартует сегодня и продлится до 17 июля, картина будет представлена в программе "Специальный показ" (Séance Speciale), сообщает пресс-служба мемориального центра Холокоста(МЦХ) "Бабий Яр" во вторник.

"Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" произведен нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Украина). Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в фильме использованы материалы из Красногорского архива (РГАКФ), Бундесархива и немецких региональных архивов, архива им. Пшеничного, а также из частных собраний.

"Некоторые материалы сохранились очень хорошо, а некоторые были в плохом состоянии. Реставрация изображений продолжалась несколько месяцев. Нам удалось найти документы, с которыми не были знакомы даже специалисты-историки", – рассказал режиссер Сергей Лозница.

Сообщается, фильм о Бабьем Яре является седьмой лентой Лозницы, который был приглашен в официальную программу Каннского фестиваля.

"Игровые фильмы Лозницы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) участвовали в главном конкурсе фестиваля. Фильму "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражения" (2014) были представлены в программе "Специальный показ", - сообщают в МЦХ.

Там добавляют, что в Украине фильм "Бабий Яр. Контекст" будет представлен осенью этого года в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Бабий Яр – это место боли и памяти, место, где история буквально впитана в землю. Десятки тысяч людей были убиты здесь. О многих из них мы не знаем ничего. Они исчезли, был уничтожен целый мир. И наша задача – вернуть память о них, создать здесь такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой, важной и актуальной для любого, кто живет в этом городе, кто приезжает сюда, вообще для всего мира", – заявил по этому поводу художественный руководитель МЦХ "Бабий Яр" Илья Хржановский.