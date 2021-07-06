События

12:53 06.07.2021

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами грозы, град и шквальный ветер

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В Украине ожидается неустойчивая погода, местами грозы, град и шквальный ветер

В ближайшие сутки большинство областей Украины будет находиться в поле повышенного давления, под влияниям жаркого воздуха, в тоже время в южной и восточной частях страны ожидается неустойчивая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 7 июля, в южной и восточной частях Украины местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

В Киеве в среду без осадков; температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 июля самая высокая температура днем (+34,7°) была в 2012 году, самая низкая ночью (+9,2°) в 1893 году.

В четверг, 8 июля, в Украине без осадков, лишь ночью на крайнем юге, днем в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

Утром 6 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-26°, возле Приморского и Одессы - 20°, в Днепре вблизи Киева - 25°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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