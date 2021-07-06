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12:24 06.07.2021

Период отпусков и рост заболеваемости COVID-19 в Европе являются внешней угрозой для ситуации с COVID-19 в Украине - KSE

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Период отпусков и рост заболеваемости COVID-19 в Европе являются внешней угрозой для ситуации с COVID-19 в Украине - KSE

Рост заболеваемости COVID-19 в странах Европы и сезон отпусков являются внешней угрозой для ситуации с коронавирусом в Украине, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Рост заболеваемости в Европе ускоряется – за неделю заболеваемость выросла на 44%. Соответственно, период отпусков является внешней угрозой для Украины. Вспышка в Украине может быть уже в конце июля-августе в зависимости от того, насколько будет распространятся британский, южноафриканский и индийский варианты вируса", - сказал руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченков ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник.

По его словам, вспышка в Великобритании уже вышла на уровень пика осенней волны, а Испания за неделю догнала уровень заболеваемости в РФ и Португалии.

Эксперты связывают рост в Испании с заболеваемостью среди молодежи, которые не вакцинированы, и отмечают необходимость вакцинации.

"Согласно исследованию британских ученых, вакцинация остается действенной, в частности если говорить о двух дозах. Несмотря на стремительный рост заболеваемости в Великобритании, госпитализации и смертность остаются на контролированном уровне. Это значит, что если среди заболевших есть вакцинированные, то вакцина защищает от тяжелого течения болезни", - сказал Ганиченко.

При этом, по его словам, ситуация в Украине относительно больших европейских стран постепенно улучшается.

"В Украине нет никаких признаков вспышки, смертность продолжает падать. Загруженность ковидных коек на одном из наименьших уровней за все время в Украине: реанимационные койки заняты на 15%, койки с кислородом - на 9%, аппараты ИВЛ – на 3%", - добавил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина все еще отстает от национального плана вакцинации и необходимо наращивать темпы вакцинации и ее охват. По его словам, уровень вакцинации в настоящее время составляет 5,4%.

"Украина в четыре раза недовыполнила этот план за июнь. Для выполнения Нацплана необходимо проводить 250 тыс. вакцинаций в сутки, в настоящее время проводится в среднем 71 тыс. вакцинаций. Нарастить темпы абсолютно реально исходя из среднеевропейских темпов вакцинации", - резюмировал Ганиченко.

Теги: #коронавирус #kse
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