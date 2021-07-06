Почти 60% православных украинцев считают себя принадлежащими к ПЦУ - соцопрос

В Украине среди тех, кто считает себя православными, 58% относят себя к Православной церкви Украины (ПЦУ), свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международный институт социологии (КМИС) 25-28 июня.

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными, 9% считают себя греко-католиками, 7% - атеистами.

Среди тех, кто считает себя православными, большинство - 58% - считают себя принадлежащими к ПЦУ. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48% до 58%;

В то же время, считают себя принадлежащими к Украинской православной церкви (Московского патриархата) (УПЦ (МП) 25% (в июне 2020 года 21,5%).

12% таких респондентов считают себя просто православными, без конкретизации Патриархата (против 23% в июне 2020 года).

В целом, к ПЦУ положительно относятся 52% украинцев, нейтрально - 34%, отрицательно - 9%. При этом по сравнению с июнем 2020 стало больше тех, кто относится положительно - показатель вырос с 42% в июне 2020 году до 52% в июне 2021г..

В то же время к УПЦ (МП) положительно относятся 24% населения (в июне 2020 - 23%), нейтрально - 37% (в июне 2020г. - 37%), а отрицательно - 35% (в июне 2020г. - 32%).

К Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) положительно относятся 36% украинцев (в июне 2020 - 35%), нейтрально - 50% (в июне 2020 - 46%), отрицательно - 7% (в июне 2020 - 6%).

В обоих случаях, как и в июне 2020 года, лидерство продолжает сохранять предстоятель ПЦУ Епифаний. В случае объединеня ПЦУ и УПЦ-МП 34% украинцев хотели бы видеть его во главе объединенной церкви, предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия - 15% (в июне 2020 - 26% против 12%). Также данные можно рассчитать к тем, кто определился с выбором. Таким образом, 68% выбирают Епифания, 30% - Онуфрия.

Большинство украинцев - 57% - положительно относятся к визиту Константинопольского Патриарха Варфоломея в Украину, 32,5% имеют нейтральное отношение, 6% - отрицательное;

Среди респондентов 41% считают, что протесты сторонников УПЦ-МП - это попытка сил в и вне Украины дестабилизировать ситуацию. Считают это протестами сторонников УПЦ-МП против гонений - 24%;

Среди самых сторонников УПЦ-МП 42% считают это протестами против гонений, а 16% считают дестабилизацией (остальные не определились со своими взглядами).

Исследование проводилось методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 1003 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.