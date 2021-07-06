С начала оккупации Крыма РФ призвала на военную службу около 30 тыс. украинцев - замглавы МИД

С начала оккупации Крымского полуострова Россия призвала на военную службу около 30 тыс. граждан Украины, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Кремль нарушает международное гуманитарное право, используя население украинского полуострова для пополнения своей армии. С начала оккупации около трех десятков тысяч граждан Украины уже призваны на военную службу России. Россия проводит искусственную и осознанную замену состава населения Крыма, она выдавливает нелояльных и замещает их сотнями тысяч граждан, чем, фактически, совершает военное преступление", - сказала Джапарова на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве во вторник.

Она указала, что наиболее острыми проблемами, созданными оккупационной российской властью, являются беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека и преследования религиозных сообществ, православной церкви Украины, мусульман Крыма, нарушение норм международного гуманитарного права и, в частности, замещение населения оккупированной территории гражданами РФ, превращение Крыма и окружающих вод в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе.

"Россия постоянно увеличивает количество военнослужащих и техники в оккупированном Крыму. Недавно Кремль пошел еще дальше. Под видом военных учений на полгода закрыл часть Черного моря, в том числе в направлении Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и государственных судов. Кроме того, российский президент дал "Росгвардии" право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины в мире и Юго-Восточной Европе", - подчеркнула замминистра.

Джапарова отметила также, что Россия активно развивает крымскую военную инфраструктуру для своего ядерного оружия, реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен.

"На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия. Свое планирование в Крыму Россия пытается укрепить путем превращения его в огромную военную базу. Одновременно она подавляет все возможные формы противодействия оккупации, формы сопротивления. Основными факторами это процесса являются беспрецедентные и жесткие репрессии относительно инакомыслящих, и в первую очередь, речь идет об украинцах и крымских татарах", - добавила она.