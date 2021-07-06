В мире скончались уже более 4 млн человек с COVID-19 - статистика

В мире за время пандемии коронавируса COVID-19 число летальных исходов среди инфицированных превысило отметку в 4 млн человек, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Согласно данным сайта, по состоянию на 11:00 КСК вторника скончались 4 млн 884 пациента с COVID-19.

В статистике указывается, что первое место по числу смертей занимают США - там вследствие заражения коронавирусом умерли 621 тыс. 335 человек. На втором месте находится Бразилия, где за время пандемии зафиксировали 525 тыс. 229 случаев смерти. Третью строчку занимает Индия с 403 тыс. 310 летальными исходами среди людей с COVID-19.

Четвертое и пятое место занимают Мексика и Перу. Россия располагается на шестом месте по числу летальных исходов среди заразившихся коронавирусом - в стране зафиксировали более 139 тыс. случаев смерти.

Общее число выявленных за время пандемии случаев коронавируса в мире приближается к 185 млн. Из них более 34,5 млн заражений приходится на США, свыше 30 млн - на Индию. Затем по темпам распространения COVID-19 идет Бразилия с более 18,7 млн случаев заражений. В России за время пандемии диагностировали более 5,6 млн случаев COVID-19.

В настоящее время для борьбы с коронавирусной инфекцией страны проводят кампании по массовой вакцинации жителей. Особую сложность в контроле за распространением COVID-19 представляет более вирулентный штамм коронавируса "дельта", впервые обнаруженный в Индии. В настоящее время он активно распространяется во многих странах мира. Более того, стоит вопрос о том, эффективны ли существующие вакцины против этого варианта COVID-19.