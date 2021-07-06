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11:22 06.07.2021

Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать оригиналы "пленок Бигуса"

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Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать оригиналы "пленок Бигуса"

Адвокаты пятого президента Украины, народного депутата (фракция "Европейская солидарность") Петра Порошенко подали иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все так называемые "пленки Бигуса" в их первоначальном виде, сообщил адвокат Игорь Головань.

"Бигус должен опубликовать все "пленки"! Феерическое интервью Зеленского каналу 1+1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS.info с так называемыми "пленками Медведчука". Не оставило интервью сомнений и в том, что управляемая из президентского офиса и выполненная BIHUS.info акция, направленная не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского - Петра Порошенко", - цитирует адвоката пресс-служба "Евросолидарности" во вторник.

Головань отметил, что расследование журналистов "больше похоже на операцию прикрытия", а также сообщил, что обещание Дениса Бигуса о публикации всех имеющихся у него записей разговоров не было выполнено.

"Вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника (понятно, что от Офиса президента, но это - гипотеза), BIHUS.info подсунуло обществу три очередных "видосика" с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражем пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что имеет 6 часов записей. Затем "исправился", мол, не 6, а 36. На самом деле хронометраж трех роликов со всеми, по утверждению Бигуса, записями составляет 35 часов 9 минут 14 секунд", - подчеркнул адвокат.

Он обвинил журналистов в обмане, а также заверил, что на записях могут быть и голоса "деятелей действующей власти", а также что оригиналы записей "представляют значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы".

"Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и Общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - резюмировал Головань.

Теги: #bihusinfo #адвокаты #порошенко #пленки
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