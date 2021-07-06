Сквер Небесной Сотни может перейти в коммунальную собственность столицы - КГГА

Сквер Небесной Сотни может перейти в коммунальную собственность Киева, после этого специалисты разработают проект землеустройства по изменению целевого назначения земельного участка с целью реконструкции и обустройства сквера без права капитальной застройки его наземной части, сообщают в КГГА.

"Это означает, что теперь город сможет проще и быстрее завершить реконструкцию и благоустройство сквера. В частности, после реконструкции там обустроят современное освещение, наладят систему ежедневной уборки и полива. Самое главное, что территория в центре столицы останется публичным пространством для киевлян и гостей столицы", - пояснил заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

Сквер возле Михайловского собора и Министерства иностранных дел ранее был засыпан мусором и огражден железным забором. В феврале 2014 активисты разобрали конструкцию для баррикад и щитов. Впоследствии участок убрали, привезли землю и высадили растения.

Сквер посвятили героям Небесной Сотни. На здании рядом со сквером португальский художник Алешандре Фарту создал масштабный портрет Сергея Нигояна. В 2016 году сквер победил в Европейском конкурсе публичных пространств и получил высшую награду.

Позже стало известно, что на этом месте планировали построить дом. В течение нескольких лет девелоперская компания, которая планировала строительство, пыталась вернуть себе земельный участок, но сквер остался в собственности государства.