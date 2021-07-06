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09:49 06.07.2021

В Хмельницкой области разоблачили факт незаконной приватизации земли оборонного назначения

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В Хмельницкой области разоблачили факт незаконной приватизации земли оборонного назначения

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дела незаконной приватизации 11,5 га земель Министерства обороны Украины на территории Хмельницкой области, сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

"По предварительной информации, земли были приватизированы примерно 80 лицами из числа местных жителей под частное строительство. Устанавливается причастность должностных лиц городского совета Староконстантинова Хмельницкой области к правонарушению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели 5 обысков в Староконстантиновском городском совете и по месту жительства возможных фигурантов. Обнаружено и изъято служебную документацию, которая может свидетельствовать о причастности лиц к преступлению.

"Предварительная квалификация правонарушения: присвоение военного имущества или завладение им путем мошенничества, совершенное в условиях особого периода, и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 410 и ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сообщают в ГБР.

Там добавляют, что правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Теги: #гбр #земля #хмельницкая_область
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