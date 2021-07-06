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09:24 06.07.2021

74-й Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции

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74-й Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Перенесенный с мая на июль 74-й Международный Каннский кинофестиваль открывается во вторник во Франции на Лазурном берегу.

Старт смотру даст музыкальный фильм "Аннетт" французского режиссёра Леоса Каракса. Картина рассказывает о стендап-комике, жена которого, оперная певица, умирает. Герой остаётся один с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.

В этом году в официальной программе фестиваля от России представлено три картины.

В главном конкурсе на Золотую пальмовую ветвь претендует фильмы "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова. Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников. Чету Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова. Также в фильме снялись Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.

Две российские картины представлены в программе "Особый взгляд". В неё прошли фильмы "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко (продюсер Александр Роднянский) и Алексея Германа-младшего "Дело" (международное название House Arrest).

Сюжет картины "Дело" повествует о том, как преподаватель вуза в провинциальном городке сражается за справедливость. Фильм снимали в посёлке Репино под Санкт-Петербургом, съёмочный период занял лишь 25 дней.

КОНКУРС И ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

За главный приз фестиваля, Золотую пальмовую ветвь, также будут соревноваться 24 работы, среди них "Французский вестник" Уэса Андерсона, "Непорочная дева" Пола Верховена, "Герой" Асгара Фархади, новый фильм Франсуа Озона, "День флага" Шона Пенна и другие.

Кроме того, в программу Каннского кинофестиваля вошёл фильм "Купе номер шесть" режиссёра Юхо Куосманена, созданный при поддержке Минкультуры РФ.

В жюри основного конкурса под председательством режиссера Спайка Ли, который также возглавлял жюри несостоявшегося из-за пандемии 73-го смотра, вошли режиссёр Мати Диоп, певица Милен Фармер, актриса и режиссёр Мэгги Джилленхол, режиссёр и продюсер Джессика Хауснер, актриса и режиссёр Мелани Лоран, режиссёр и сценарист Клебер Мендонса Филью, актёр Тахар Рахим и актёр Сон Канг-хо.

О ФЕСТИВАЛЕ

В этом году смотр на Лазурном берегу пройдёт с 6 по 17 июля.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

В 2020 году должен был пройти 73-й смотр, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен с мая на июль, а позже организаторы смотра сообщили, что в оригинальном формате фестиваль не состоится. При этом они представили список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их показали на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

Теги: #канны #кинофестиваль
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