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09:14 06.07.2021

Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Британии

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Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник подтвердил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, будут сняты ограничения на собрания людей, отменена обязанность ношения масок.

"В нынешних обстоятельствах мы должны принимать осторожные и сбалансированные решения", - сказал Джонсон на пресс-конференции, объявляя планы правительства о снятии антикоронавирусных ограничений.

Так, он объявил, что вместо обязательного ношения масок в общественных местах, правительство предложит британцам "проявить личную ответственность и сделать выбор самостоятельно".

"Для людей будет выпущено руководство с рекомендациями, когда их надевать, особенно, когда число случаев будет расти, и, если речь идет о встречах с людьми, с которыми вы обычно не встречаетесь, например, в общественных местах", - отметил он.

Возобновят работу, как планируется, ночные клубы и бары, работающие в ночное время. Ограничений по числу посетителей для них вводиться не будет, также отменяется правило о социальной дистанции в 1 метр между людьми. Отменяется рекомендация работать удаленно в тех случаях, где это возможно.

Джонсон заявил, что "еще далеко до завершения пандемии". "Пандемия еще не закончилась. И это определенно не закончится к 19 июля", - сказал премьер, отметив, что число заражений все равно растет. "Мы можем столкнуться с 50 тыс. случаев заражения к 19 июля", - добавил он.

По его словам, правительство на пути к тому, чтобы достичь своих целей в области вакцинации, и вакцины против COVID-19 показывают эффективность. К 19 июля каждый взрослый британец получит шанс сделать как минимум один укол и две трети - получить две дозы вакцины. Именно поэтому в Лондоне считают целесообразным снятие ограничений.

Кроме того, премьер объявил, что люди моложе 40 лет будут получать вторую дозу вакцины с интервалом в 8 недель, в то время как ранее интервал составлял 12 недель. Джонсон отметил, что благодаря этому все британцы старше 18 лет смогут к концу сентября получить две дозы вакцины.

Программа по выявлению заболеваний - когда каждого нового зараженного опрашивают на предмет его контактов в последние дни - будет сохранена. Однако вакцинированных людей освободят от самоизоляции. Ей на смену придет ежедневное тестирование.

Джонсон отметил, что 12 июля будет решено окончательно, вступят ли в силу эти ослабления с 19 июля. Решение будет приниматься на основании анализа свежих данных по ситуации с коронавирусом.

Теги: #великобритания #коронавирус
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