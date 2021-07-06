В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 73 тыс. человек

В течение прошедших суток, 5 июля, от коронавируса в Украине вакцинировали 73 234 человека, при этом 25 552 чел. получили первую дозу вакцины, 47 682 – полностью иммунизированы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 481 мобильная бригада, 1128 пунктов прививки и 7 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 100 540 человек, из них получили 1 дозу – 2 100 538 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 898 076 человек.

По состоянию на 5 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 людей.