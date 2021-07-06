События

08:30 06.07.2021

Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях Украины

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Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остался 41 населенный пункт в пяти областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 6 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в 5 областях (Черкасская - 16, Кировоградская - 8, Донецкая - 7, Николаевская - 7 и Днепропетровска - 3)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #повреждения #украина #отключения
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Интерфакс-Украина
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