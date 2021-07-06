В Украине за сутки зафиксировано 541 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 1086 человек, 20 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 541 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 1086 человек, умерло 20 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 5 июля 2021 в Украине зафиксировано 541 новых подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26, медработников - 11). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 266 человека; летальных случаев - 20; выздоровели - 1086 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале во вторник.

Днем ранее, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 238 364 человека, выздоровели 2 172 687 человек, летальных случаев - 52 504.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.