События

08:18 06.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 541 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 1086 человек, 20 летальных случаев

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 541 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 1086 человек, 20 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 541 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 1086 человек, умерло 20 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 5 июля 2021 в Украине зафиксировано 541 новых подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26, медработников - 11). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 266 человека; летальных случаев - 20; выздоровели - 1086 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале во вторник.

Днем ранее, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 238 364 человека, выздоровели 2 172 687 человек, летальных случаев - 52 504.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:42 06.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 73 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 73 тыс. человек

08:30 06.07.2021
Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях Украины

Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях Украины

07:40 06.07.2021
Российские наемники с начала суток не совершали обстрелов позиции украинских военных

Российские наемники с начала суток не совершали обстрелов позиции украинских военных

06:46 06.07.2021
Работу общественного транспорта Киева продлят из-за фестиваля Atlas Weekend

Работу общественного транспорта Киева продлят из-за фестиваля Atlas Weekend

06:45 06.07.2021
Начальница одного из отделов Кременчугской РГА предстанет перед судом за служебную халатность

Начальница одного из отделов Кременчугской РГА предстанет перед судом за служебную халатность

05:18 06.07.2021
Один из лидеров "Патриотов за життя" Ширяев задержан в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в 2018 году

Один из лидеров "Патриотов за життя" Ширяев задержан в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в 2018 году

05:18 06.07.2021
Один из лидеров "Патриотов за життя" Ширяев задержан в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в 2018 году

Один из лидеров "Патриотов за життя" Ширяев задержан в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в 2018 году

04:09 06.07.2021
В декабре во Франции может появиться собственная вакцина от Covid-19

В декабре во Франции может появиться собственная вакцина от Covid-19

02:38 06.07.2021
Директору фирмы, получившей более 1 млн.грн за невыполненный ремонт электросетей в жилых многоэтажках в Лозовой, грозит до 12 лет тюрьмы

Директору фирмы, получившей более 1 млн.грн за невыполненный ремонт электросетей в жилых многоэтажках в Лозовой, грозит до 12 лет тюрьмы

23:10 05.07.2021
США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX

США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина поднимет тему гибели на Донбассе бойца ВСУ и ранения еще троих военных в ходе консультаций в рамках Нормандского формата и на заседании ТКГ – украинская делегация

АМКУ самостоятельно начал исследование рынка э/э в связи с признаками антиконкурентных согласованный действий

Работа Центрального и Южного ж/д вокзалов в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД ФРГ уверен в возможности достижения договоренностей с Ираном по СВПД в ближайшие недели

Расстыковка корабля Cargo Dragon c МКС перенесена на 7 июля из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике

Вертолёт-дрон Ingenuity успешно совершил 9-й полёт над поверхностью Марса

Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники для ВСУ

Постоянная делегация Рады в ПАСЕ и мониторинговая миссия ПАСЕ обсудили изменения, произошедшие в Украине за последние годы

Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Британии

Украина поднимет тему гибели на Донбассе бойца ВСУ и ранения еще троих военных в ходе консультаций в рамках Нормандского формата и на заседании ТКГ – украинская делегация

Правозащитники насчитали в Беларуси 534 политзаключенных

АМКУ самостоятельно начал исследование рынка э/э в связи с признаками антиконкурентных согласованный действий

В Великобритании зафиксировали за сутки свыше 27,3 тыс. заболевших COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА