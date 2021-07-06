Российские наемники с начала суток не совершали обстрелов позиции украинских военных

С начала суток российские наемники на Донбассе не нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил (ОС).

"По состоянию на 7:00 утра, 6 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщается на странице Объединенных сил в фейсбуке во вторник.

В штабе ООС добавили, что за прошедшие сутки, 5 июля, в районе проведения операции со стороны российских наемников зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

В частности, у Авдеевки они открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе н.п. Пески противник обстреливал украинские позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Чермалыка осуществили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса. Неподалеку Новозвановки враг открывал огонь из гранатометов различных систем. У Новотошковского наемники обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. В районе н.п. Причепиловка и Крымское наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью", - отметили в штабе.

О фактах нарушений со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.