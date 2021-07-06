События

06:46 06.07.2021

Работу общественного транспорта Киева продлят из-за фестиваля Atlas Weekend

1 мин читать
Работу общественного транспорта Киева продлят из-за фестиваля Atlas Weekend

Общественный транспорт Киева будет ходить на час дольше из-за фестиваля Atlas Weekend, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"В ночь с 06 на 07 июля и в ночь с 09 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час. Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будут организованы после прохождения последних пар поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период фестиваля возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".

Также на весь период проведения фестиваля - 06, 07, 08 и 9 июля - на 1 час продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.

Теги: #киев #украина #atlas_weekend #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:45 06.07.2021
Начальница одного из отделов Кременчугской РГА предстанет перед судом за служебную халатность

Начальница одного из отделов Кременчугской РГА предстанет перед судом за служебную халатность

05:18 06.07.2021
Один из лидеров "Патриотов за життя" Ширяев задержан в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в 2018 году

Один из лидеров "Патриотов за життя" Ширяев задержан в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в 2018 году

05:18 06.07.2021
Один из лидеров "Патриотов за життя" Ширяев задержан в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в 2018 году

Один из лидеров "Патриотов за життя" Ширяев задержан в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в 2018 году

02:38 06.07.2021
Директору фирмы, получившей более 1 млн.грн за невыполненный ремонт электросетей в жилых многоэтажках в Лозовой, грозит до 12 лет тюрьмы

Директору фирмы, получившей более 1 млн.грн за невыполненный ремонт электросетей в жилых многоэтажках в Лозовой, грозит до 12 лет тюрьмы

23:10 05.07.2021
США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX

США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX

22:06 05.07.2021
Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники для ВСУ

Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники для ВСУ

21:24 05.07.2021
Постоянная делегация Рады в ПАСЕ и мониторинговая миссия ПАСЕ обсудили изменения, произошедшие в Украине за последние годы

Постоянная делегация Рады в ПАСЕ и мониторинговая миссия ПАСЕ обсудили изменения, произошедшие в Украине за последние годы

19:25 05.07.2021
Разумков выступает за более тесные украино-бразильские парламентские отношения

Разумков выступает за более тесные украино-бразильские парламентские отношения

17:21 05.07.2021
Регистрации электромобилей в Украине в I пол.-2021 выросли на 5% - Федерация автопрома

Регистрации электромобилей в Украине в I пол.-2021 выросли на 5% - Федерация автопрома

17:08 05.07.2021
С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина поднимет тему гибели на Донбассе бойца ВСУ и ранения еще троих военных в ходе консультаций в рамках Нормандского формата и на заседании ТКГ – украинская делегация

АМКУ самостоятельно начал исследование рынка э/э в связи с признаками антиконкурентных согласованный действий

Работа Центрального и Южного ж/д вокзалов в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

ПОСЛЕДНЕЕ

В декабре во Франции может появиться собственная вакцина от Covid-19

Глава МИД ФРГ уверен в возможности достижения договоренностей с Ираном по СВПД в ближайшие недели

Расстыковка корабля Cargo Dragon c МКС перенесена на 7 июля из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике

Вертолёт-дрон Ingenuity успешно совершил 9-й полёт над поверхностью Марса

Цена на газ Европе взлетела до $464/тыс. куб. м перед остановкой Ямала-Европы и на фоне шока от несостоявшихся транзитных аукционов

Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Британии

Украина поднимет тему гибели на Донбассе бойца ВСУ и ранения еще троих военных в ходе консультаций в рамках Нормандского формата и на заседании ТКГ – украинская делегация

Правозащитники насчитали в Беларуси 534 политзаключенных

АМКУ самостоятельно начал исследование рынка э/э в связи с признаками антиконкурентных согласованный действий

В Великобритании зафиксировали за сутки свыше 27,3 тыс. заболевших COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА