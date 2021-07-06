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06:45 06.07.2021

Начальница одного из отделов Кременчугской РГА предстанет перед судом за служебную халатность

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Начальница одного из отделов Кременчугской РГА предстанет перед судом за служебную халатность

Кременчугская окружная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении начальницы одного из отделов Кременчугской районной государственной администрации за служебную халатность, сообщает пресс-служба Полтавской облпрокуратуры.

"По данным следствия, в 2018 году женщина, не проконтролировав процесс предоставления услуг по демонтажу объекта незавершенного строительства (корпуса учебного заведения), подписала акт оказания услуг, вследствие чего частному предприятию, которое осуществляло демонтаж, из местного бюджета было перечислено 105 тыс. грн за работу, которая на момент подписания акта фактически не была выполнена", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во время досудебного расследования причиненный ущерб возмещен.

Уточняется, что действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 367 УК Украины.

Если вину женщины докажут в суде, ей грозит наказание в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теги: #полтавская_область #украина #суд #рга
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Интерфакс-Украина
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