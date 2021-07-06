Директору фирмы, получившей более 1 млн.грн за невыполненный ремонт электросетей в жилых многоэтажках в Лозовой, грозит до 12 лет тюрьмы

Лозовская окружная прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемой в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 366, ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины).

"Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного расследования, в 2019 году между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации и ООО был заключен договор подряда по проведению текущего ремонта сетей электроснабжения входных групп многоквартирных жилых домов в Лозовой. Позднее директор фирмы составила и подписала акты приемки выполненных работ, хрия знала, что в действительности ремонт не проведен. На основании этих документов ООО были перечислены средства из бюджета на общую сумму более 1 млн грн.