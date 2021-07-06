Вертолёт-дрон Ingenuity успешно совершил 9-й полёт над поверхностью Марса

Вертолёт-дрон Ingenuity успешно совершил полёт над поверхностью Марса, проведя ряд испытаний систем навигации и электросвязи, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Вертолёт совершил девятый, самый сложный полёт, развивая скорость в 5 м/с в течение 166.4 секунд", - говорится в сообщении лаборатории реактивного движения NASA в Twitter.

По замыслу инженеров, вертолёт должен был пролететь 625 метров со скоростью 5 м/с, чтобы испытать навигационный алгоритм Ingenuity. Этот алгоритм позволяет Ingenuity определять, где она находится на траектории полета. Он был разработан для полёта над плоской поверхностью, и не имеет конструктивных особенностей, позволяющих приспособиться к полётам над крутыми склонам и неровными поверхностями.

Также при приземлении аппарата проверялись возможности системы электросвязи, которая была создана с расчётом на то, что сигнал может быть передан, если на его пути "нет препятствий" на протяжении нескольких сотен метров, к передаче данных.

Вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") в феврале этого года, совершил свой первый полёт 19 апреля.

Работа Ingenuity была изначально рассчитана на 31 день, однако в последствие было принято решение продолжить испытания аппарата. В её задачи входит аэрофотосъёмка окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.