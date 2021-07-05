США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX

Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX, передача которых состоится в рамках планов США по приобретению и транспортировки 500 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, сообщила пресс-служба американского посольства в Украине.

"Примерно месяц назад президент (США Джозеф – ИФ) Байден объявил о планах США приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer BioNTech от COVID-19 для передачи их COVAX - программе, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, транспортировкой и хранением по системе "холодной цепи" займется агентство USAID, расположенное и на территории Украины.

"США являются крупнейшим донором международной программы COVAX. Мы уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру", - отмечает пресс-служба ведомства.

Вместе с тем, правительство США планирует продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами ради уменьшения уровня заражений от коронавируса в мире.