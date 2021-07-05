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22:06 05.07.2021

Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники для ВСУ

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Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники для ВСУ

Печерский районный суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о поставках некачественной военной техники Вооруженным силам Украины, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"В течение дня суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении остальных подозреваемых судебные заседания перенесены на другие даты.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) уведомили о подозрениях должностных лиц Министерства обороны и ЧАО "Кузня на Рыбальском" (Киев) из-за поставки в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества.

Теги: #всу #кузня #минобороны #украина #арест
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