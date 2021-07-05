Украина поднимет тему гибели на Донбассе бойца ВСУ и ранения еще троих военных в ходе консультаций в рамках Нормандского формата и на заседании ТКГ – украинская делегация

Украина направила в ОБСЕ ноту протеста из-за гибели бойца Вооруженных сил Украины и ранения еще троих военных в понедельник на Донбассе, украинская делегация в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) начнет с обсуждения обстрелов свое заседание во вторник.

"За несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений противником режима прекращения огня, в том числе с применением противником вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Самое опасное в этом то, что обстреливают российские войска об населенные пункты, в частности, Авдеевку. Сегодня в результате огня противника один военнослужащий погиб, трое получили ранения" - сообщает Украинская делегация для в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Facebook.

Также в делегации напомнили, что накануне погиб еще один украинский военнослужащий.

"Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", - сказано в сообщении:

Отмечается, что также вопрос грубых нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.