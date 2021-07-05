События

20:37 05.07.2021

Правозащитники насчитали в Беларуси 534 политзаключенных

1 мин читать
Правозащитники насчитали в Беларуси 534 политзаключенных

Правозащитники признали политзаключенными в Белоруссии еще пять человек, сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна" в понедельник.

Так, политзаключенными признаны Александр Ивулин, Даниил Колесников, Максим Жаров, Илья Толкач и Руслан Волков. "В Беларуси сегодня плюс 5 новых политзаключенных. В целом их - 534", - говорится в сообщении правозащитников.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Теги: #политзаключенные #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:44 05.07.2021
Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

03:15 05.07.2021
Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

00:18 05.07.2021
Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

04:13 04.07.2021
Лукашенко предостерег белорусскую интеллигенцию от "неправильных шагов"

Лукашенко предостерег белорусскую интеллигенцию от "неправильных шагов"

17:33 03.07.2021
Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

20:03 02.07.2021
Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

19:18 02.07.2021
Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с белорусской территории

Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с белорусской территории

18:37 02.07.2021
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

08:33 02.07.2021
Французские, венгерские и немецкие пограничники привлечены к патрулированию границы Литвы с Беларусью

Французские, венгерские и немецкие пограничники привлечены к патрулированию границы Литвы с Беларусью

08:27 01.07.2021
Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина поднимет тему гибели на Донбассе бойца ВСУ и ранения еще троих военных в ходе консультаций в рамках Нормандского формата и на заседании ТКГ – украинская делегация

АМКУ самостоятельно начал исследование рынка э/э в связи с признаками антиконкурентных согласованный действий

Работа Центрального и Южного ж/д вокзалов в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

ПОСЛЕДНЕЕ

Постоянная делегация Рады в ПАСЕ и мониторинговая миссия ПАСЕ обсудили изменения, произошедшие в Украине за последние годы

Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Британии

Украина поднимет тему гибели на Донбассе бойца ВСУ и ранения еще троих военных в ходе консультаций в рамках Нормандского формата и на заседании ТКГ – украинская делегация

АМКУ самостоятельно начал исследование рынка э/э в связи с признаками антиконкурентных согласованный действий

В Великобритании зафиксировали за сутки свыше 27,3 тыс. заболевших COVID-19

Работа Центрального и Южного ж/д вокзалов в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Украина и партнеры проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

Зеленский обсудил с генсеком Всемирной таможенной организации реформу украинской таможни

Инспекционная проверка нелегальной занятости за 2 дня выявила 240 неоформленных сотрудников – Минэкономики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА